Le Premier Ministre sénégalais, Ahmadou Al Aminou La a présidé, jeudi 6 août à Dakar, une réunion interministérielle cruciale dédiée à la sécurité alimentaire et à la gestion de la période de soudure.

Annoncée lors du dernier Conseil des ministres, cette rencontre a débouché sur une décision majeure, notamment le déblocage immédiat d’une enveloppe de 7.202.737.225 FCFA destinée à l’assistance alimentaire et pastorale.

Cette somme, devant être mise à disposition par le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, au plus tard le 12 août prochain, est répartie entre le Conseil national de Développement de la Nutrition ; le Fonds de solidarité nationale pour les transferts monétaire ; le Commissariat à la Sécurité alimentaire et la Direction de l’Elevage.

Le Premier ministre sénégalais a exigé la mobilisation de plusieurs ministres pour la mise en œuvre rapide et efficace de ce projet et il a demandé au Secrétaire général du Gouvernement de convoquer, au plus tard, le 30 août 2026, une réunion du Conseil national de Sécurité alimentaire.

Le Ministre de l’Intérieur a été enjoint de veiller à l’organisation de Comités départementaux de Développement (CDD) dans quatre départements (Bambey, Goudiry, Salémata et Ranérou) durant la semaine du 10 août 2026, pour dresser un état des lieux documenté de la situation alimentaire.

Les partenaires techniques et financiers, les ONG intervenant dans les domaines de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le secteur privé ont été invités à focaliser leurs interventions sur les priorités et le ciblage du Plan national de Résilience (PNR) 2026.

Le Ministre de l’Agriculture est appelé à déployer immédiatement l’assistance alimentaire d’urgence pour les populations ciblées en 2026, en intégrant l’impact des inondations.

Son collègue en charge de la Santé devrait dépister et soigner la malnutrition aiguë infantile, tout en assurant l’assistance nutritionnelle aux femmes enceintes et femmes allaitantes.

​​​​​​​Le Premier ministre a demandé au le Ministre de l’Élevage de déployer rapidement l’opération de sauvegarde du bétail, notamment l’acquisition, l’acheminement et la mise à disposition diligente et transparente, de l’aliment de bétail dans les zones pastorales déficitaires.

Parmi les mesures préventives retenues figurent le financement pérenne du stock national de sécurité alimentaire, le renforcement des programmes d’aide dans les zones chroniquement vulnérables et la mise place d’un dispositif renforcé de suivi.