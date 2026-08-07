La Nimba Mining Company (NMC SA), société dont le capital est détenu à 100 % par l’État de la Guinée-Conakry depuis sa création en août 2025, a signé sa Convention minière, une première dans l’histoire minière du pays.

La cérémonie de signature a été présidée par le Ministre Directeur de cabinet de la Présidence et président du Comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, aux côtés du Ministre secrétaire général de la Présidence, le Général Amara Camara.

Etaient également présents à cette cérémonie, des membres du Comité stratégique, le Ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, des conseillers à la Présidence, le secrétaire général du ministère de l’Économie, Mamoudou Touré, la Directrice générale des Impôts, Fatoumata Foula Diallo, des cadres du ministère des Mines et de la Géologie et des responsables de la compagnie.

Cette signature constitue « un moment majeur dans la transformation du secteur minier guinéen » et traduit la volonté du Président Mamadi Doumbouya « de renforcer la maîtrise nationale des ressources stratégiques, d’instaurer une gouvernance responsable et de faire du potentiel minier un moteur de croissance et de prospérité partagée pour le bien-être de nos populations », lit-on dans un communiqué officiel.

La cérémonie a permis de retracer le processus diplomatique ayant permis de résoudre le différend qui opposait l’ancienne compagnie (GAC) à l’État guinéen, ouvrant ainsi la voie à la création de NMC.

La nouvelle compagnie a opéré « une reprise en main totale des actifs, marquée par l’exportation des premières tonnes de bauxite le 5 novembre 2025 », a souligné le Ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla.

De son côté, Diakité a insisté sur la portée historique de la convention, qui dépasse le cadre d’un simple accord administratif et marque une avancée vers une souveraineté accrue du pays en matière de ressources minières et naturelles.

« Pour la première fois, la Guinée exploite et commercialise elle-même son minerai sur les marchés internationaux, avec l’ambition de transformer sur place la bauxite en alumine, puis de produire un jour de l’aluminium », a-t-il déclaré, invitant l’ensemble des parties prenantes à unir les efforts afin de transformer cette ambition nationale en résultats concrets.