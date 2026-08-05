Les États-Unis sont décidés à mettre en avant leur soft et smart power pour se positionner dans la Corne de l’Afrique, très précisément dans l’Etat stratégique de Djibouti. Un rappel opéré dans ce sens ce 03 aout par le Département d’Etat.

L’Ambassade des États-Unis à Djibouti s’est récemment associée à l’Armée de l’Air djiboutienne pour une nouvelle formation pratique réussie, alors que le «818 MSAS (818th Mobility Support Advisory Squadron) de l’U.S. Air Force a poursuivi sur la lancée des formations dispensées plus tôt cette année», a mis en avant l’AFRICOM (Haut commandement des Armées américaines en charge de l’Afrique).

«Notre coopération durable en matière de sécurité -fondée sur des décennies de partenariat dans la Corne de l’Afrique et la région de la mer Rouge- continue de renforcer notre capacité commune à relever les défis de sécurité régionaux», a par ailleurs défendu l’AFRICOM.

En investissant dans les compétences du personnel de l’Armée de l’Air djiboutienne et en renforçant son niveau de «préparation opérationnelle, les États-Unis contribuent à développer des capacités durables, à améliorer l’interopérabilité et à promouvoir une région plus sûre et plus sécurisée», a complété le Département d’Etat.