Le Président nigérian, Bola Tinubu a formellement demandé ce jeudi 6 août, à la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) de faire annuler l’ordonnance de blocage des comptes bancaires du gouvernement de l’État d’Osun, laquelle intervient à une dizaine de jours avant l’élection du gouverneur de cet Etat fédéré.

Pour rappel, l’agence anti-corruption avait obtenu une ordonnance de justice le 5 août 2026, autorisant le gel des comptes de cette administration locale, dans le cadre d’une enquête sur un présumé détournement de fonds publics.

Dans une déclaration publiée la veille, le Chef de l’Etat nigérian s’est dit « profondément embarrassé » par l’intervention de l’EFCC, alors que l’élection du gouverneur est prévue le 15 août prochain.

« Je me sens profondément embarrassé non pas par l’exercice du mandat de l’EFCC soutenu par une ordonnance du tribunal, mais par le moment choisi pour l’action de l’agence », a-t-il déclaré.

Tout en admettant ne pas maitriser les détails juridiques ou opérationnels autour de ce dossier, le Président a estimé que « le moment choisi pour cette action de l’EFCC est malvenu ».

Bien qu’il se soit intentionnellement abstenu de donner des directives ou d’interférer dans les activités opérationnelles de l’EFCC ou de toute autre agence d’enquête ou de poursuites, Tinubu s’est vu « obligé d’intervenir » dans l’affaire de l’État d’Osun, d’après ses propos.

A l’approche du scrutin pour le poste de gouverneur de l’État d’Osun, le Président Bola Tinubu a insisté sur le fait qu’aucune agence du gouvernement ne doit sembler interférer dans le processus électoral.

« Je suis tenu de délivrer une directive sur cette question en conformité avec l’intérêt public prépondérant de préserver la confiance du public, ainsi que l’intégrité, la crédibilité et l’équité de notre processus démocratique », a-t-il souligné, après avoir justifié sa démarche.