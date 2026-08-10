Le Président de la République centrafricaine (RCA), Faustin Archange Touadéra, a accordé à la fin de la semaine écoulée à Bangui, une audience officielle à une délégation de la Banque Mondiale (BM) conduite par Rift A. Hasan.

La visite de travail de la mission de la BM fait suite, selon un communiqué publié ce dimanche par la présidence centrafricaine, à une requête formulée par les autorités de Bangui en vue de préparer le futur projet qui prendra le relais du Projet d’appui et de renforcement du système de santé (SENI).

L’objectif cette action consiste à pérenniser et intensifier les acquis du Projet SENI mis en place pour accroître l’utilisation et améliorer la qualité des services de santé essentiels dans les zones ciblées du territoire national.

La rencontre a ainsi permis aux deux parties de lancer les bases du futur projet, avec un engagement renouvelé de l’institution financière internationale à soutenir les efforts engagés par les autorités centrafricaines pour renforcer le système de la santé publique et améliorer les services de santé au profit des populations.

« Les deux parties se sont accordées sur les priorités du futur projet qui sera mis en œuvre sur une période de cinq années », indique le communiqué, précisant que les domaines prioritaires incluent l’accès aux soins de santé pour tous, l’amélioration de la qualité des services médicaux, le renforcement des ressources humaines et le développement de la chaîne d’approvisionnement du pays en médicaments.

L’entretien s’est déroulé en présence de hauts responsables du secteur de la santé, dont notamment le ministre de la Santé Publique et de la Population, Pierre Somsé, et le Représentant pays de la Banque Mondiale en RCA, Guido Rurangwa.

Le Chef de l’Etat centrafricain a insisté sur l’importance d’une mise en œuvre rigoureuse du nouveau projet, rappelant qu’il s’inscrit directement dans les domaines d’impulsion présidentielle pour l’amélioration durable de la santé publique en RCA.