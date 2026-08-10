Le Chef de la diplomatie burkinabè, Jean Marie Traoré a convoqué le Chargé d’Affaires de l’Ambassade du Nigeria à Ouagadougou, à la suite des déclarations du Président nigérian, Bola Tinubu, sur une présumée situation d’insécurité dans les trois pays de la Confédération des États du Sahel (AES), indique des informations relayés le vendredi 7 août, par le ministère burkinabè des Affaires étrangères.

La rencontre a eu lieu en présence des Chargés d’Affaires des Ambassades du Mali et du Niger, deux autres pays membres de l’AES, dans l’objectif d’afficher une « position concertée et solidaire » de la Confédération.

L’affaire remonte au 30 juillet dernier, lorsque Tinubu aurait affirmé, devant des chefs traditionnels nigérians, que l’insécurité dans l’espace AES aggrave la situation sécuritaire au Nigeria et serait la conséquence de la hausse des attaques terroristes et des enlèvements dans son pays.

Le ministre Traoré qui parlait au nom du Burkina Faso mais également au nom du Mali et du Niger, a exprimé « le profond regret des pays de la Confédération face à ces propos inexacts et peu compatibles avec l’esprit de solidarité qui doit prévaloir entre des États voisins confrontés à une menace commune ». Il s’agit, a-t-il dit, d’«une analyse rapide, très simpliste et surprenante » du Président Tinubu.

« Nous aurions souhaité que le contexte sécuritaire soit présenté avec davantage de justesse, plutôt que de faire porter à des pays voisins, la responsabilité d’une situation complexe, au risque d’alimenter des incompréhensions et des frustrations entre des peuples liés par l’histoire, la géographie et la fraternité », a-t-il poursuivi.

Le ministre burkinabè des Affaires étrangères a déclaré que « nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive. Nous en payons la facture, mais les véritables ennemis sont ailleurs. C’est pourquoi nous devons agir comme des peuples frères (…) confrontés à une même menace».

Il a néanmoins, assuré que la démarche des pays de l’AES «ne relevait ni de la polémique ni de la confrontation diplomatique, mais traduisait la volonté d’entretenir un dialogue franc (…) convaincus que seule une coopération sincère permettra de relever durablement les défis sécuritaires de la sous-région».

Prenant note du message des ministres de l’AES, pour le transmettre à Abuja, le Chargé d’Affaires nigérian a salué leur démarche axée sur le dialogue et la solidarité face au terrorisme, tout en reconnaissant les efforts de l’AES dans la lutte contre ce fléau.