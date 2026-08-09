Les Lionnes de l’Atlas ont battu l’Afrique du Sud par 2-1, ce samedi 8 août au stade Moulay El Hassan de Rabat, s’assurant leur double-qualification pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine 2026 et pour la Coupe du monde de football 2027 prévue au Brésil.

En première période, la rencontre était très serrée, les deux formations n’ont pas pu se créer beaucoup d’occasions de scorer et il a fallu attendre la 32e minute du jeu pour que Sakina Ouzraoui ouvre le score suite à une passe décisive de l’arrière droite, Hanane Ait El Haj. Dès le retour des vestiaires, Hanane Ait El Haj a doublé la mise pour les siennes, sur penalty, à la 52e minute de la rencontre. Les Sud-Africaines ont réduit le score à la 67e minute du jeu grâce à l’attaquante Thembi Kgatlana.

Les Lionnes affronteront en demi-finale de la compétition le vainqueur du quart de finale devant opposer le Cameroun au Nigeria, demain dimanche 9 août au stade Larbi Zaouli de Casablanca.

Pour rappel, les coéquipières de Ghizlane Chebbak ont terminé à la première place du groupe A avec 7 points. Le Maroc a bien démarré son parcours en s’imposant par 4- buts à zéro face au Kenya, avant de battre l’Algérie (1-0) puis de faire un match nul (0-0) contre le Sénégal qui a été ainsi éliminé de la compétition.

Par ailleurs, la Confédération africaine de football (CAF) a désigné Nouhaila Benzina, défenseure centrale des Lionnes de l’Atlas, comme meilleure joueuse du match de quart de finale de la CAN 2026, ayant opposé le Maroc à l’Afrique du Sud (2-1) ce samedi soir à Rabat.