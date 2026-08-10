Le Tchad et l’Egypte ont signé le vendredi 7 août à N’Djamena, cinq accords majeurs, à l’issue des travaux de la 4e Commission mixte, portant sur l’exemption de visa pour les passeports diplomatiques, la coopération bilatérale dans les domaine agricole, énergétique, culturel et sanitaire.

A l’occasion de cette rencontre, le Président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno a accordé une audience à la délégation égyptienne de haut niveau, comprenant entres autres, le ministre des Affaires Étrangères, Badr Abdelatty et ses collègues en charge de la Santé, de l’Enseignement Supérieur, de la Culture, ainsi que du Transport et de l’Aviation Civile.

Au-delà des accords conclus, les discussions ont ouvert la voie à des projets stratégiques. Le Chef de la diplomatie égyptienne, Abdelatty a évoqué devant le Chef de l’Etat tchadien, le projet de création d’une société conjointe entre les deux pays, destinée à jouer un rôle central dans la réalisation des actions communes, illustrant ainsi la volonté des deux parties d’impliquer le secteur privé dans ce partenariat, ajoute la même source.

Faisant le bilan d’un forum des affaires, organisé la veille, Abdelatty a laissé entendre que ce rendez-vous a permis aux opérateurs économiques tchadiens et égyptiens, de cibler des projets porteurs dans l’agriculture, les mines et les infrastructures, ouvrant par conséquent la voie à des investissements concrets et durables, au bénéfice des économies de chacun des deux pays.

Il a aussi mentionné l’ouverture prochaine d’une branche de l’Université égyptienne d’Alexandrie à N’Djaména, afin de contribuer à transformer le Tchad en un pôle académique pour l’Afrique centrale et de l’Ouest. Pour le Chef de la diplomatie égyptienne, « le Tchad est la porte d’entrée de l’Égypte pour ces régions et pour le Sahel».

Les deux parties ont par ailleurs, fait état d’une convergence de vue face aux crises régionales qui touchent leurs pays, en particulier la situation au Soudan et l’instabilité dans la région du Sahel. N’Djamena et Le Caire se sont donc, engagés à mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme et dans la réactivation de la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD).

Notons que la délégation égyptienne était porteuse d’un message écrit du Président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi à son homologue tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno, axé sur le renforcement des relations bilatérales