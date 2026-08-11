A l’occasion de la célébration du 66e anniversaire de l’indépendance du Tchad, ce mardi 11 août, le Chef de l’Etat, Mahamat Idriss Deby Itno a adressé la veille, un message à la Nation, axé, entre autres, sur l’unité et la cohésion sociale.

«Une Nation ne devient pas grande par la seule immensité de son territoire, mais par l’unité de son peuple», a affirmé le Président Deby Itno, rappelant que le 11 août n’est pas une simple commémoration festive, mais « un rendez-vous avec la « conscience collective », sachant que « l’indépendance est un héritage précieux » qui impose une « responsabilité constante » à chaque génération.

« Depuis soixante six ans, notre pays a connu des épreuves, des crises et des moments difficiles. Mais le Tchad est toujours resté debout. Il est resté debout grâce au courage de son peuple, à sa résilience et à sa volonté de préserver son unité », a-t-il assuré.

Le Président tchadien a souligné qu’ «aucune difficulté n’est insurmontable lorsqu’un peuple avance uni autour d’un seul objectif (…) Aucune nation ne peut avancer dans la division (…) Aucun individu, aucune communauté, aucune province ne peut construire seul l’avenir »de la Nation», mais, a-t-il dit, «c’est ensemble que nous réussirons».

« Notre histoire nous rappelle que la diversité du Tchad est une richesse, et non un motif de division. Elle nous rappelle également que le vivre-ensemble doit être un engagement constant de tous », a-t-il ajouté, réaffirmant son engagement à veiller à la consolidation de l’unité nationale et à l’ancrage de la solidarité. Il a profité de l’occasion pour appeler à la rupture avec le cycle des violences et à une justice prompte à mettre fin à l’impunité.

Les chefs traditionnels, leaders religieux, acteurs politiques, et les médias sont invités à œuvrer dans le sens du renforcement de la cohésion sociale, en cessant d’être de simples spectateurs.

L’intensification de la lutte contre la circulation illicite des armes et la traque des réseaux de trafic, en collaboration avec les pays voisins, figurent parmi les autres mesures prévues par le président Mahamat Idriss Deby Itno qui a enfin, exhorté ses compatriotes, instrumentalisés par des puissances étrangères, à se ressaisir pour la paix, l’unité et le développement du Tchad.