L’ancien Chef de l’etat ivoirien et Président du Parti des peuples africaines-Côte d’Ivoire (PPA-CI), Laurent Gbagbo a annoncé, lundi dans un communiqué, avoir procédé à la nomination à la Direction de la formation politique, quatre vice-présidents et un président du Conseil Stratégique et Politique (CSP), tout en déterminant les responsabilités attachées à certaines de leurs fonctions.

Assoa Adou, nommé Premier vice-président en charge de la ligne du parti, veillera au respect des Statuts et du Règlement intérieur, ainsi qu’à la conformité du fonctionnement et de l’action des structures du Parti avec les principes et orientations qui en découlent.

Le Deuxième vice-président, Oulaye Hubert, en charge de la Vie du Parti, reçoit la délégation de la présidence des sessions du Comité Central, dans les conditions fixées par les Statuts, le Règlement intérieur et les orientations du Président du Parti.

Le troisième vice-président, Ackan Emmanuel s’est vu confire la mission de l’animation du Parti, en dynamisant son activité politique et en renforçant le rayonnement de ses actions. Il lui est conféré également la conduite des relations avec les institutions nationales, dans le respect des orientations arrêtées par le référent politique du Parti.

Le quatrième vice-président, Justin Koné Katinan est chargé de la politique générale du Parti. Il devrait orienter, coordonner et veiller au suivi de la dite politique et de conduire les travaux relatifs au programme de gouvernement.

Laurent Gbagbo a nommé également Sébastien Dano Djedje au poste de président du CSP, délégataire de la direction générale et de la supervision de la formation politique.

« Ce choix de répartir ainsi l’exercice de certaines de nos prérogatives entre ces cinq responsables traduit notre volonté de promouvoir une direction davantage collégiale, fondée sur la complémentarité des responsabilités et l’unité dans l’action », a fait savoir le patron du PPA-CI.

Pour lui, « la force du Parti ne saurait résider dans un homme seul, mais dans la capacité de ses responsables et de ses militants à travailler ensemble au service d’un même projet».

L’ancien Président de la République avait annoncé sa volonté de réorganiser la Direction du Parti, pour le renforcement de son fonctionnement, de son efficacité et de sa capacité d’action, le 16 mai dernier lors de la célébration à Songon M’Bratté, de la Fête de la Renaissance du PPA-CI.