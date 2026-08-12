Le Tchad a obtenu un financement record de 110 millions d’euros de la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank), indique un communiqué publié cette semaine par l’institution panafricaine dédiée à la promotion des échanges transfrontaliers africains.

« Il s’agit du plus important financement que la Banque a octroyé au Tchad à ce jour, afin de soutenir le développement économique du pays », indique le texte, précisant que l’accord de facilité a été signé le 5 août dernier au siège d’Afreximbank au Caire (Égypte) entre le Président d’Afreximbank, George Elombi, et le Ministre tchadien des Finances, Tahir Hamid Nguilin.

Le gouvernement tchadien utilisera les fonds pour soutenir les projets d’infrastructure commerciales validés par la loi de finance 2026 du pays. Ce mécanisme financier va stimuler les flux commerciaux, renforcer la résilience économique et soutenir la mise en œuvre de projets d’infrastructures stratégiques, indispensables au développement du pays.

Par ailleurs, l’accord renforce le partenariat stratégique entre Afreximbank et N’Djamena en soutenant des programmes axés sur l’industrialisation et la transformation économique dans le pays et dans la région.

Issue du protocole d’accord (MoU) signé entre le gouvernement tchadien et Afreximbank en juin 2025, cette intervention établi un cadre stratégique de collaboration entre les deux parties dans des secteurs clés comme le développement du potentiel agropastoral du Tchad, l’agriculture orientée vers l’exportation, le commerce de l’or, ou encore le développement de raffineries.

Selon Elombi, la conclusion de cette facilité de crédit constitue une étape importante dans le partenariat entre les deux parties. « Afreximbank se réjouit de jouer un rôle clé dans le processus de transformation économique du Tchad et salue le gouvernement pour son programme ambitieux visant à transformer structurellement l’économie nationale », a-t-il affirmé.

De son côté, le ministre tchadien a souligné que l’accord de financement « marque une étape majeure dans le renforcement du partenariat entre le Tchad et la Banque », soulignant que ce financement témoigne de la « confiance renouvelée » d’Afreximbank dans les perspectives économiques du Tchad et dans sa capacité à tirer parti de son potentiel.

Il a enfin assuré que les ressources mobilisées contribueront au financement de projets essentiels facilitant le commerce et inscrits dans le budget national, y compris dans les domaines des infrastructures et du développement du commerce.