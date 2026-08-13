Lors du Conseil des ministres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) tenu ce mercredi 13 août à Durban, ville côtière de la province du KwaZulu-Natal, dans l’Est de l’Afrique du Sud, le ministre sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, Ronald O. Lamola a officiellement endossé la présidence de la Communauté d’Afrique australe.

Pretoria a d’abord assuré la présidence intérimaire depuis novembre 2025, après le retrait de Madagascar de la présidence tournante de la SADC en raison de développement politiques internes.

« C’est avec une grande humilité et un profond sens des responsabilités que, au nom de la République d’Afrique du Sud, j’accepte la présidence de la SADC pour 2026-2027 », a-t-il indiqué dans son discours de circonstance, remerciant les Etats membres pour la confiance témoignée à l’égard de son pays.

Soulignant que ce mandat n’incombe pas uniquement à l’Afrique du Sud, il a appelé à une « responsabilité collective » devant être assumée dans l’intérêt de la Communauté, guidés par les principes de solidarité, d’unité, d’égalité souveraine et de prospérité partagée.

A la même occasion, Lamola a présenté un programme régional ambitieux axé sur la paix, la transformation économique, le développement des infrastructures et la croissance du capital humain, soulignant que la paix et la sécurité régionales demeurent essentielles au développement.

« Ces priorités stratégiques s’appuieront sur un engagement constant en faveur de l’égalité des sexes, de la résilience climatique et de la gestion des risques de catastrophe », a déclaré aussi le ministre, ajoutant que ces considérations doivent imprégner tous les aspects du programme régional, car le développement ne peut être inclusif s’il ignore la dimension de genre, laisse les jeunes de côté ou ne prépare pas les communautés aux chocs climatiques et autres.

En tant qu’économie la plus industrialisée d’Afrique australe, l’Afrique du Sud dit reconnaître son devoir et son obligation de mettre ses atouts au service de l’intégration régionale et d’une prospérité partagée. « C’est dans cet esprit, avec humilité, détermination et la volonté de collaborer avec chaque État membre, que nous abordons la présidence» de la SADC, a conclu Lamola.