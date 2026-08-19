Le Gabon a réitéré avec force, ce mardi 18 août, sa disposition à accompagner la Guinée Bissau vers un retour apaisé à l’ordre constitutionnel, d’après les informations relayées par la présidence gabonaise.

Le Président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu mardi dernier à Libreville, son homologue bissau-guinéen, le Général de Division Horta Inta-A Na Man qui effectue une visite de travail et d’amitié au Gabon au lendemain de la célébration du 66e anniversaire de l’accession du Gabon à l’indépendance.

Au cours de leur séance de travail, élargie à leurs délégations respectives, Oligui Nguema a réaffirmé la disponibilité du Gabon à partager son expertise dans la conduite de la transition, laquelle s’appuie sur les principes de méthode, de discipline républicaine et de respect du chronogramme établi, a précisé la présidence gabonaise dans un communiqué.

Saluant les avancées enregistrées par les autorités bissau-guinéennes depuis 2025, le président gabonais a encouragé son homologue bissau-guinéen à poursuivre le processus jusqu’à l’organisation d’élections libres, transparentes et apaisées.

Pour le Gabon, ce parcours est la clé indispensable pour restaurer la crédibilité internationale, renforcer la stabilité nationale et ouvrir la voie au développement et aux investissements, ajoute la même source.

Le calendrier politique de la Guinée-Bissau prévoit l’organisation du référendum constitutionnel dans les prochains mois, avant la tenue de l’élection présidentielle fixée au 6 décembre 2026. Le président Oligui Nguema a insisté sur le fait que la réussite de ce processus constitue une étape essentielle pour un retour durable à l’ordre constitutionnel civil.

De son côté, le Chef de l’Etat bissau-guinéen a salué les liens historiques d’amitié et de fraternité entre les peuples des deux pays, après avoir exprimé sa profonde gratitude pour l’opportunité d’avoir pris part aux célébrations de la fête nationale gabonaise.

Il a appelé au renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la préservation de la biodiversité, de la lutte contre les changements climatiques et de la formation professionnelle des jeunes.

Libreville et Bissau ont convenu de renforcer les mécanismes de concertation entre leurs gouvernements afin de traduire leur volonté politique en actions concrètes au bénéfice des populations.

Fort de son expérience de transition au Gabon, Nguema dit vouloir poursuivre son accompagnement des processus de transition africains, en privilégiant le dialogue, le respect des engagements et l’organisation d’élections crédibles, transparentes et apaisées.