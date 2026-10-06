L’opposition ivoirienne a officiellement déposé, ce lundi 05 octobre, auprès du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, sa proposition commune relative au futur organe électoral.

Conduite par le leader du Front populaire ivoirien (FPI), Pascal Affi N’Guessan, la délégation regroupait les émissaires de la Coalition pour une alternance pacifique en Côte d’Ivoire (CAP-CI), du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), du mouvement Aujourd’hui et Demain la Côte d’Ivoire (ADCI) et du groupement Haut conseil électoral (HCE).

L’initiative des partis de l’opposition répond à l’appel du gouvernement qui avait encouragé les forces politiques à lui soumettre leurs propositions. Pour rappel, le Président Alassane Ouattara avait dissous, en mai dernier, la Commission électorale indépendante (CEI), en raison, officiellement, des critiques récurrentes dont elle était l’objet de la part de l’opposition.

A la suite de concertations, ces partis et coalitions majeurs de l’opposition ont réussi à harmoniser leurs contributions pour aboutir à un texte unique formellement adopté le 3 octobre dernier. Un groupe de travail, représentant les différentes parties, a été mis en place pour s’atteler à cette tâche.

« Ça y est ! Le PPA-CI, l’ADCI, le groupement HCE et la CAP-CI viennent d’adopter une proposition commune pour le Nouvel Organe électoral », a écrit, il y a deux jours, sur son compte Facebook, le patron du FPI.

L’opposition a appelé à l’ouverture de discussions avec le Gouvernement afin de confronter leurs visions respectives et de parvenir à un consensus de nature à rassurer toutes les parties.