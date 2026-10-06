Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, António Guterres a nommé officiellement, l’Italien Gianluca Rampolla del Tindaro, au poste de Coordonnateur résident des Nations Unies en Egypte. Cette nomination, approuvée par le gouvernement égyptien, est effective depuis le dimanche 04 octobre 2026, précise un communiqué de l’ONU.

Rampolla del Tindaro, titulaire d’un master en affaires internationales de la London School of Economics, au Royaume-Uni, dispose d’un solide bagage d’un quart de siècle dans les domaines de la coopération au développement, de l’action humanitaire et de la consolidation de la paix.

Récemment, il gérait un portefeuille complexe en tant que Coordonnateur résident des Nations Unies au Venezuela, où il a également occupé le poste de Coordonnateur humanitaire.

Dans cette région, il a piloté le dialogue de crise, mobilisé d’importantes ressources interdisciplinaires pour l’ensemble du système de l’ONU, et structuré l’assistance directe aux communautés vulnérables.

Avant son ancrage en Amérique latine, son parcours l’a mené à travers plusieurs continents et institutions multilatérales. Il était Coordonnateur résident des Nations Unies en Papouasie‑Nouvelle‑Guinée où il a dirigé l’équipe de pays des Nations Unies à l’appui des priorités nationales de développement, renforcé les partenariats et promu une approche cohérente de l’ONU en matière de développement durable et de consolidation de la paix.

Il a occupé le poste de Chef des affaires politiques au Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale à Libreville (Gabon), et de Chef de cabinet du Sous‑Secrétaire général à l’appui à la consolidation de la paix et auparavant au Département des affaires politiques à New York.

Rampolla del Tindaro a également été Chef du Bureau du Coordonnateur résident des Nations Unies en Tanzanie, ainsi que Conseiller technique principal auprès du Programme des Nations Unies pour le développement au Rwanda.

Avant de rejoindre l’ONU, il a travaillé pour l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, dans le cadre de missions menées dans les Balkans occidentaux et en Asie centrale.