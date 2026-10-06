A l’occasion de la Journée mondiale des enseignants, célébrée le 5 octobre, le Chef de l’Etat tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno a rendu un vibrant hommage au corps enseignant, tout en plaçant le dialogue au cœur de la refondation du système éducatif national.

« Je tiens à saluer vivement ces hommes et ces femmes qui façonnent l’avenir de notre Nation » a-t-il déclaré dans un message diffusé sur son compte Facebook, soulignant que « la valorisation du rôle de l’enseignant doit occuper une place centrale » dans l’action publique.

Face aux défis structurels majeurs qui pèsent sur l’enseignement dans son pays, il a reconnu que l’action gouvernementale ne pouvait suffire seule à inverser la tendance. Il a ainsi lancé un appel en faveur d’un dialogue franc entre l’ensemble des parties prenantes du secteur de l’éducation.

« Nos efforts doivent être fédérés pour la refondation de l’école tchadienne, qui fait face à des défis majeurs. Face à cette urgence, le Gouvernement ne pourra pas réussir seul. C’est pourquoi je lance un appel vibrant à un dialogue franc, sincère et constructif entre tous les acteurs du secteur éducatif », a-t-il indiqué.

« C’est en unissant nos voix et nos intelligences que nous gagnerons la bataille de la qualité de notre système éducatif, pour le bien-être de nos enfants et des générations futures », a insisté le numéro un tchadien.

Par ailleurs, le Président a tenu à saluer l’implication exemplaire des Forces de défense et de sécurité lors de « son appel à la contribution citoyenne pour l’assainissement et la réhabilitation des écoles publiques. »

Il a invité l’ensemble des responsables des services déconcentrés de l’Etat, les collectivités autonomes ainsi que toutes les forces vives de la Nation « à emboîter le pas et à multiplier ces actions citoyennes en faveur de l’école », sur l’ensemble du territoire national, avant de conclure que

«L’éducation est notre responsabilité collective. Mobilisons-nous, ensemble et sans attendre, pour l’école tchadienne».