Le Chef de l’Etat gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu en audience à Libreville, l’Ambassadeur d’Italie au Gabon, Stefano Moscatelli pour des entretiens dédiés aux préparatifs de la «Semaine Gabono-Italienne», programmée du 16 au 20 novembre dans la capitale congolaise.

Présentée en détail au Chef de l’Etat, cette manifestation se veut un véritable carrefour de découverte mutuelle et de rapprochement entre les peuples des deux pays, d’après un communiqué de la présidence publié ce week-end.

Le texte précise que cet événement devrait permettre au public gabonais de mieux connaître la culture italienne, son patrimoine, sa créativité, ses traditions et ses savoir-faire.

Outre la mise en valeur du patrimoine et des savoir-faire italiens, l’événement a pour objectif de mettre en place de véritables passerelles économiques entre les deux pays.

Les entrepreneurs gabonais et italiens auront l’opportunité de nouer des contacts directs dans plusieurs domaines stratégiques comme le tourisme, la formation, l’entrepreneuriat, les échanges économiques. Libreville s’attend à ce que sa jeunesse tire profit des retombées directes de ce programme.

Oligui Nguema et Moscatelli ont également abordé les perspectives de coopération entre le Gabon et l’Italie, notamment dans le cadre du Plan Mattei pour l’Afrique, une initiative italienne de coopération avec le continent africain.

Les possibilités de renforcer la coopération entre Libreville et Rome et de favoriser l’émergence de projets susceptibles de contribuer au développement économique et social du Gabon, ont été également au menu de ces entretiens Nguema/Moscatelli, l’objectif étant de transformer les opportunités de coopération en projets concrets, capables de favoriser les investissements, le transfert de compétences, les partenariats entre entreprises et la création d’emplois.