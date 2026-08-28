Les États membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) ont élu le candidat mauritanien, Ismail Ould Cheikh Ahmed au poste de Secrétaire général de l’OCI, lors de la 23e session extraordinaire de son Conseil des ministres des Affaires étrangères, tenue ce jeudi 27 août au siège du Secrétariat général de l’Organisation à Djeddah, en Arabie saoudite.

« Votre élection me désignant à ce poste aujourd’hui est le plus grand honneur de ma carrière et la plus haute distinction que j’aie reçue après plus de trente ans de service international, régional et national», a déclaré, dans son discours de circonstance, le nouveau SG, Ismail Ould Cheikh Ahmed qui a succédé à Hissein Brahim Taha.

Il a qualifié d’«immense» la confiance placée en lui et exprimé sa détermination «à être à la hauteur des attentes des États membres de l’Organisation et à prouver par des actes, et non par de simples paroles, que son choix comme Secrétaire général était justifié».

Lors d’un Conseil des Ministres qui s’est réuni jeudi à Nouakchott, le gouvernement mauritanien s’est félicité de l’élection d’Ismail Ould Cheikh Ahmed au poste de SG de l’OCI « par consensus des États membres ».

Tout en félicitant le Président mauritanien, Mohamed Cheikh El Ghazouani, pour cette victoire qui constitue un « succès supplémentaire et grandiose pour la diplomatie mauritanienne qu’il a construite », le Conseil des Ministres a adressé également ses chaleureuses félicitations au peuple mauritanien pour cette «distinction amplement méritée».