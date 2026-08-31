Le Président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu en audience, ce dimanche 31 août à Libreville, le Représentant spécial du Président de la Commission de l’Union africaine (UA) pour le Mali et le Sahel, Mamadou Tangara, à l’occasion de la célébration de la Fête de la Libération qui commémore le coup d’Etat du 30 août 2023 ayant mis fin au régime de la famille Bongo au pouvoir depuis 56 ans.

Cette rencontre a permis de mettre en avant le rôle central et décisif du Gabon, sous l’impulsion de son Chef de l’État, dans la recherche de solutions durables aux crises qui touchent la région sahélienne et l’ensemble du continent africain, indique la présidence gabonaise dans un communiqué.

Saluant les avancées réalisées et la gestion exemplaire des affaires de l’État, l’émissaire de l’Union africaine a rendu un vibrant hommage au Président de la République, affirmant que la Transition gabonaise menée par le président Oligui Nguema, s’impose comme un «modèle d’excellence» destiné à inspirer l’ensemble des nations africaines.

«Nous pensons que le Président peut apporter beaucoup de solutions aux problèmes qui s’imposent à nous », a-t-il déclaré, saluant « la sagesse politique, la maîtrise remarquable des grands enjeux géopolitiques et le pragmatisme du numéro Un gabonais».

Ce rayonnement international confirme la « stature de leader panafricain, du Président de la République», soutient le communiqué, ajoutant qu’Oligui Nguema, «fort de sa capacité d’écoute, de son autorité naturelle et de son aptitude à dialoguer avec ses pairs, (…) s’affirme aujourd’hui comme un acteur clé et un médiateur incontournable pour la stabilité et la paix en Afrique».

Le Président gabonais, Oligui Nguema qui est un « acteur et témoin privilégié de l’histoire contemporaine de son pays», continuerait de guider le Gabon avec «fermeté et ambition», pour consolider les acquis de la Transition au profit de la nation.