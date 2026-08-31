Le ministre libyen des Affaires étrangères par intérim, Taher Al-Baour et le chef de la diplomatie syrienne, Asaad Hassan al-Shibani ont fait le samedi 30 août à Tripoli, la capitale libyenne, tour d’horizon de la coopération entre la Libye et la Syrie dans divers domaines.

La diplomatie libyenne précise que les deux ministres ont discuté de questions d’intérêt commun, des moyens de faire «progresser les relations libyo-syriennes et des moyens de renforcer la coordination et la consultation bilatérales».

Les modalités de réouverture de l’ambassade de Syrie à Tripoli qui a repris ses activités le 30 août après 14 ans de fermeture et qui devrait renforcer la communication diplomatique et faciliter les services consulaires entre les deux pays, ont aussi été au menu de ces entretiens.

Pour de «plus larges perspectives de coopération dans les domaines de l’économie, du développement et d’autres secteurs d’intérêt mutuel» entre les deux pays arabes, les deux ministres ont acté la finalisation des procédures visant à mettre en place, un «Comité supérieur mixte libyo-syrien et la signature d’un accord régissant son fonctionnement».

Le diplomate Al-Shibani est le 1er haut responsable syrien à se rendre en Libye depuis 14 ans, dans un contexte d’efforts mutuels pour un nouvel élan dans leur coopération bilatérale entre Tripoli et Damas.

L’Ambassade de Syrie à Tripoli avait été fermée en 2012, après que le Conseil national de Transition alors au pouvoir en Libye, eût reconnu le Conseil national syrien (organe de l’opposition), comme le représentant légitime du peuple syrien, en plein conflit sanglant avec les forces restées loyales à l’ancien dictateur Bachar Al-Assad.