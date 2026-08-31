Le ministre égyptien des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Égyptiens à l’étranger, Badr Abdelatty et le conseiller principal du président américain pour les affaires arabes et africaines, Massad Boulos se sont entretenus vendredi 28 août par téléphone, avec au cœur de leur échange la situation sécuritaire au Soudan et les moyens de stabiliser ce pays.

«Nous avons discuté des efforts pour parvenir à une trêve humanitaire permettant un accès humanitaire sans entrave et des efforts en vue d’un dialogue politique soudano-soudanais inclusif», a déclaré Massad Boulos, ce dimanche sur son compte X.

Les deux responsables se sont prononcés en faveur des initiatives régionales et internationales visant à préserver l’unité, la souveraineté et l’intégrité territoriale du Soudan. Ils ont également réaffirmé qu’une solution militaire n’est pas possible ; avant d’appeler à œuvrer pour l’établissement d’un gouvernement civil dans un Soudan unifié.

Le conseiller principal du président américain a eu également un entretien téléphonique avec le conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni, Jonathan Powell, sur le Soudan, au cours duquel il a été souligné l’urgence d’un dialogue soudanais significatif et inclusif menant à un accord de paix durable.

Ces deux hommes ont par ailleurs, attiré l’attention sur le fait que « l’escalade du soutien extérieur aux parties en guerre alimente le conflit, prolonge les souffrances du peuple soudanais et doit cesser».

L’enjeu est surtout de mettre un terme aux souffrances endurées par les civils depuis le début de la guerre en avril 2023 entre l’armée régulière et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).