Le président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno a reçu officiellement ce lundi 31 août, le titre de «Champion de la vaccination et de la lutte contre la poliomyélite dans le Bassin du Lac-Tchad» en reconnaissance du rôle important joué par le Tchad pour impulser une action collective à l’échelle de la région.

Cette distinction a été attribuée au Chef de l’Etat tchadien en guise de reconnaissance de son combat contre la maladie familièrement appelée polio. Elle lui a été décernée par les partenaires de l’Initiative mondiale d’éradication de la poliomyélite, à savoir l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Gavi, la Fondation Gates, l’UNICEF, l’UNFPA, les Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC), la Fondation Aliko Dangoté et le Rotary.

«Acteurs de la santé, autorités et partenaires techniques et financiers étaient tous réunis au Palais Toumaï pour un même hommage, celui rendu à l’engagement du Président de la République, en faveur de la vaccination et de la protection des enfants», s’est félicitée la présidence tchadienne dans un communiqué.

Le Ministre tchadien de la Santé Publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abdérahim, présent à la cérémonie, a indiqué qu’en huit ans, la couverture vaccinale au Tchad a bondi de 41 % à 71 %, alors que l’objectif escompté est d’atteindre 90 % d’ici 2029, avec un effort particulier au profit des zones les plus difficiles d’accès.

Le dirigeant tchadien a dédié ce prix au peuple tchadien, ainsi qu’à celles et ceux qui, chaque jour, portent la vaccination sur le terrain, notamment les agents de santé.

Il a instruit le gouvernement d’organiser à N’Djaména, un Grand Forum régional de haut niveau sur la poliomyélite et le renforcement de la campagne de vaccination dans le Bassin du Lac-Tchad.

Pour leur part, les partenaires mondiaux de la lutte contre la poliomyélite et de la vaccination se sont engagés à maintenir leur soutien au Tchad et aux pays du bassin du lac Tchad afin de leur permettre de traduire leurs engagements politiques en actions durables et d’accélérer les progrès pour atteindre chaque enfant avec des vaccins vitaux, selon un communiqué de l’UNICEF.

Le bassin du lac Tchad reste une région critique en matière d’éradication de la poliomyélite, de l’insécurité, de l’accès limité et des flux migratoires freinant encore la vaccination systématique des enfants, reconnaissent ces partenaires.