Le Roi du Maroc, Mohammed VI a exprimé ce samedi 2 septembre, sa «profonde inquiétude et préoccupation» face aux attaques des milices terroristes houthies du Yémen visant des installations civiles et économiques, des infrastructures vitales, des villes et des zones résidentielles dans le Royaume d’Arabie saoudite, affirmant que ces agressions contre les lieux les plus sacrés de l’islam, affectent les musulmans du monde entier.

Dans deux messages adressés au Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud d’Arabie Saoudite et au Prince héritier et président du Conseil des ministres saoudien, Mohammed Ben Salmane, le Souverain marocain a fermement condamné ces agressions, en insistant particulièrement sur les tentatives visant les lieux saints de l’Islam, notamment La Mecque et Médine.

Le Roi Mohammed VI a souligné que ces attaques ne constituent pas uniquement une agression contre la souveraineté, la sécurité et la stabilité du Royaume frère d’Arabie saoudite, mais portent également atteinte aux sentiments de plus d’un milliard et huit cents millions de Musulmans à travers le monde.

Le ciblage des lieux saints constitue une violation des valeurs de l’Islam, fondées notamment sur la paix, la tolérance et le respect de la vie humaine, de l’honneur et des sacralités, a souligné le Souverain marocain réitérant en son nom et en celui de l’ensemble du peuple marocain, sa condamnation des actes commis par les Houthis ainsi que ceux qui les soutiennent, les financent ou les arment, les considérant tous, responsables au regard du droit international, rappelant à ce titre, que la solidarité entre les deux Royaumes, est fondée sur des liens historiques, religieux et humains étroits.

Le Roi Mohammed VI a par ailleurs souligné que la sécurité de l’Arabie saoudite et celle des autres États membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) sont étroitement liées à la sécurité du Maroc, affirmant que toute menace visant ces pays est considérée par Rabat, comme touchant directement les intérêts stratégiques du Royaume du Maroc et ceux de ses partenaires arabes.

Le Souverain a également mis en garde contre les conséquences régionales des attaques des milices terroristes Houthies, notamment les menaces pesant sur la stabilité des pays voisins et sur les voies maritimes stratégiques, essentielles au commerce international et à la sécurité de la navigation.

Enfin, le Roi du Maroc a rappelé que la poursuite de ces agressions constitue, selon lui, une violation du droit international et de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, notamment les résolutions 2216 de 2015 et 2722 de 2024, prévenant que les attaques contre les civils, les infrastructures économiques, la navigation maritime et les lieux saints ne sauraient rester sans conséquences.