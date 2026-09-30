Le Président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema appelé ce mardi 29 septembre, les dirigeants du géant australien Fortescue, à rompre avec les promesses pour engager des actions concrètes afin d’activer la réalisation du projet ferroviaire et minier «Bélinga».

Lors d’une audience accordée à une délégation de Fortescue, principal partenaire industriel de ce chantier stratégique, le Chef de l’Etat gabonais, Nguema a insisté sur le fait qu’après plus de six décennies de surplace et d’annonces sans lendemain, l’heure de l’exécution du projet sur le terrain, a sonné.

Bélinga, qui n’est pas encore entré en phase d’exploitation industrielle régulière, « doit quitter le registre des annonces pour entrer pleinement dans celui des réalisations concrètes, dans le strict respect des engagements pris et des délais annoncés», a déclaré le président Oligui Nguema.

Il a appelé l’ensemble des partenaires à faire progresser, de manière simultanée et coordonnée, les différentes composantes du projet, soulignant que l’exploitation du gisement ne saurait être dissociée des infrastructures ferroviaires, portuaires et énergétiques indispensables à son développement.

Pour prouver sa bonne foi, le Président gabonais a posé un acte fort, en amont de l’audience, en remettant officiellement à Fortescue le titre foncier destiné à la construction de son siège. Cette décision devrait permettre au groupe australien et à sa filiale Ivindo Iron d’implanter durablement leur ancrage opérationnel en terre gabonaise.

Mettant aussi en avant la place de la valorisation du capital humain national, Oligui Nguema a placé la formation et l’employabilité de la jeunesse gabonaise au cœur des négociations. Il a salué, par la même occasion, le programme de formation de jeunes Gabonais en Australie mis en œuvre par Fortescue.

Pour le Président Nguema, les compétences nationales doivent progressivement occuper les postes techniques, opérationnels et d’encadrement générés par le projet.

A terme, Bélinga doit dépasser sa dimension minière, pour contribuer aussi, selon le Président, au désenclavement des territoires, à la construction d’infrastructures structurantes et à la création de nouveaux pôles de développement.

De son côté, le géant australien a réaffirmé son engagement à faire de Bélinga un projet intégré, articulé autour de quatre composantes majeures, à savoir : l’exploitation minière, le chemin de fer minéralier, les infrastructures portuaires et la production énergétique.