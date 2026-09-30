Avec l’appui stratégique du Fonds africain de développement (FAB), le guichet concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), le Bénin a mobilisé un financement bancaire international de 500 millions d’euros, soit près de 328 milliards de Francs CFA.

Ces fonds serviront à financer des projets d’envergure dans des secteurs essentiels comme l’éducation, la santé, l’accès à l’eau, les infrastructures, les énergies renouvelables, l’agriculture et la création d’emplois pour les jeunes et les femmes béninois.

Cette transaction de référence, conclue le 18 septembre dernier, fait suite à la 17e reconstitution des ressources du FAD-17 et s’inscrit dans la continuité d’un premier financement conclu en 2023 avec le soutien du Fonds africain.

Ce financement de 12 ans, bénéficie d’abord d’une garantie partielle de crédit émise par le FAD, puis d’une assurance de seconde perte émise par la filiale d’assurance du Groupe de la BAD.

Selon Robert Masumbuko, responsable du bureau pays du Groupe de la BAD au Bénin, «la transaction est en droite ligne avec la nouvelle vision stratégique de la Banque dans l’accompagnement de ses clients, notamment avec son Point cardinal n°1 qui vise à mobiliser à grande échelle, des ressources des marchés de capitaux, et dans le cadre de la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement du continent».

Pour sa part, Ahmed Attout, directeur du Département du développement du secteur financier du Groupe de la BAD, a indiqué que « cette deuxième opération démontre le potentiel des garanties pour mobiliser plus efficacement les capitaux privés» à l’international.

A en croire ses propos, en associant la garantie du FAD à des mécanismes complémentaires de partage des risques, cette procédure permet au Bénin de mobiliser d’importantes ressources à long terme à des conditions compétitives.