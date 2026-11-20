L’ONG Human Rights Watch (HRW) s’offusque contre l’initiative des autorités du Burkina Faso d’étendre leurs poursuites judiciaires contre ses opposants en exil à l’étranger par le biais de mandats d’arrêt et de demandes d’extradition.

Cette offensive au-delà des frontières nationales cible des journalistes, militants et opposants politiques ayant fui le Burkina pour échapper à la répression de la junte. Des dizaines de personnes, qui avaient dénoncé de graves exactions commises par l’armée lors d’opérations de contre-insurrection, seraient déjà poursuivies pour des infractions présumées liées au terrorisme.

L’organisation de défense des droits humains rappelle que le procureur général du pays, Désiré Sawadogo, a annoncé, le 13 novembre passé, qu’un tribunal spécial chargé des affaires de terrorisme avait ouvert six procédures à l’encontre d’au moins 45 personnes physiques et morales, parmi lesquelles figure l’ancien ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry.

Ouagadougou, qui utilise les lois antiterroristes pour s’en prendre aux voix critiques, a émis des mandats d’arrêt internationaux et transmis des demandes d’extradition à la Côte d’Ivoire, à la France et aux Etats-Unis.

Pour HRW, les demandes d’extradition étendent la répression politique au-delà des frontières du Burkina Faso, exposant les détracteurs de la junte, qui ont cherché refuge à l’étranger, à un risque d’arrestation, de retour forcé et d’abus ultérieurs.

L’ONG, également préoccupée par la récente décision du gouvernement burkinabè de rétablir la peine capitale pour des infractions telles que le terrorisme, la haute trahison et l’espionnage, invite les gouvernements sollicités à examiner de manière rigoureuse toutes les demandes d’extradition et de coopération judiciaire émanant du Burkina Faso.

Elle estime qu’aucun journaliste, militant ou opposant politique ne devrait être renvoyé dans un pays où il existe des motifs sérieux de craindre la torture, la détention arbitraire, un procès inéquitable et la peine de mort.

L’organisation interpelle, par ailleurs, les partenaires internationaux sur la nécessité de condamner les attaques contre les détracteurs au niveau national et à l’étranger et de rejeter les tentatives de répression transnationale du Burkina Faso.

Depuis sa prise de pouvoir lors d’un coup d’Etat en 2022, la junte a restreint les droits fondamentaux en interdisant des médias, suspendant des syndicats et des organisations de la société civile, en dissolvant des partis politiques et, en recourant à des disparitions forcées et à l’enrôlement de force de détracteurs du gouvernement, dénonce HRW.