Le Roi du Maroc, Mohammed VI a chargé Ali Seddiki, Directeur Général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) de piloter les préparatifs de la mise en œuvre de la feuille de route dédiée au développement de l’industrie nationale de défense et de sécurité, a annoncé ce mercredi 25 novembre le Cabinet Royal dans un communiqué.

Seddiki accomplira cette mission en coordination avec les institutions concernées, jusqu’à la création d’une agence stratégique, tout en conservant son poste de DG de l’AMDIE, ajoute le communiqué.

Pour rappel, le souverain avait présidé tout récemment à Rabat, une réunion de travail au cours de laquelle avaient été présentées l’offre envisagée par le Maroc et la feuille de route pour le développement de cette industrie. Cette réunion avait permis de définir les filières industrielles prioritaires, avec une attention particulière accordée aux technologies d’avenir, à l’intégration industrielle et aux applications à double usage.

Les domaines ciblés comprennent les drones et les systèmes autonomes, les systèmes terrestres et maritimes, l’électronique de défense, la cybersécurité et l’Intelligence Artificielle (IA).