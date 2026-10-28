Le Roi Mohammed VI a présidé ce mercredi 28 octobre au Palais royal de Rabat, une séance de travail consacrée au complexe portuaire et industriel Nador West Med, dont le premier terminal sera bientôt opérationnel, et à l’extension de Tanger Med avec le projet Tanger Med 3, a annoncé le Cabinet Royal dans un communiqué.

Le président du conseil de surveillance de l’Agence spéciale Tanger Med et de Nador West Med, Fouad Brini a présenté devant le Souverain, l’état d’avancement des deux chantiers, qui visent à renforcer la compétitivité du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales et à stimuler le développement régional.

Nador West Med a mobilisé 54 milliards de dirhams pour le financement de ses infrastructures portuaires et ses plateformes industrielles, logistiques et énergétiques. Cette enveloppe comprend 31 milliards de dirhams d’investissements publics et 23 milliards d’investissements privés.

Le premier terminal à conteneurs de Nador West Med aura une capacité de 3,5 millions de conteneurs et le second terminal est attendu en avril 2027, de 1,8 million, pour 8 milliards de dirhams d’investissements privés. Le volet énergétique comprend un terminal pétrolier de 4 millions de mètres cubes de stockage et un terminal de gaz naturel liquéfié de 5 milliards de mètres cubes par an.

La zone industrielle compte déjà une usine en service et trois autres en construction. Le complexe devrait générer 1.400 emplois directs et 20.000 indirects, avec à la clé, une ligne ferroviaire depuis Selouane, une autoroute depuis Guercif et un réseau routier modernisé.

Pour Tanger Med 3, le projet prévoit 1.200 mètres de quais et une capacité supplémentaire de 4,5 millions de conteneurs par an, pour un coût d’environ 8 milliards de dirhams. Une concession a été signée avec Maersk-APM pour le nouveau terminal. La capacité de Tanger Med sera portée à 20 millions d’équivalents vingt pieds (EVP) par an, le positionnant dans le Top dix des ports mondiaux à conteneurs. Ce terminal a nécessité un investissement de 8 milliards de dirhams porté par Tanger Med et sera doté d’une capacité de traitement de 4,5 millions d’EVP par an, pouvant atteindre à terme, 5 millions. Sa mise en service est prévue à la mi-2031.

Au cours de la séance de travail, le Roi Mohammed VI a insisté sur la nécessité de faire bénéficier toutes les provinces et collectivités concernées et leurs populations des retombées économiques et sociales de ces deux projets, et d’accélérer les formations adaptées aux nouveaux métiers pour l’insertion des jeunes.

Le Maroc poursuit ainsi le déploiement de sa stratégie portuaire avec ces deux projets complémentaires appelés à renforcer son positionnement dans le commerce maritime international. À l’horizon 2035, l’enjeu sera aussi de transformer ces infrastructures en investissements industriels, en emplois et en retombées concrètes pour les territoires.

Par ailleurs, le port Nador West Med s’apprête à accueillir ses premières escales commerciales, ouvrant une nouvelle étape dans la constitution d’un pôle industrialo-portuaire, logistique et énergétique sur la façade méditerranéenne orientale.