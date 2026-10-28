La capitale du Burkina Faso, se prépare pour accueillir la 18e édition du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO), prévue du 30 octobre au 8 novembre 2026, lors de laquelle les professionnels burkinabè entendent valoriser les ressources locales.

Placé sous le haut patronage du Président, Ibrahim Traoré, cette grand-messe de la créativité africaine se déroulera sous le thème : « Artisanat africain et industrialisation : quelle synergie pour une meilleure organisation et valorisation des produits locaux et du patrimoine culturel».

Selon le Ministre Burkinabè de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Gnaniodem Poda, qui a effectué une visite de terrain ce mardi 27 octobre, en compagnie de membres du Comité National d’Organisation (CNO), « le dispositif est prêt à 90% ; les stands sont dressés et les artisans arrivent progressivement avec leurs produits».

Des pavillons sont rénovés, des stands entièrement climatisés, des stands installés à l’air libre au village artisanal, un stand de la Confédération des Etats du Sahel (AES) dressé et une billetterie en ligne (avec le e-SIAO) bien fonctionnelle, a, entre autres, ajouté le ministre.

Parmi les innovations de cette 18e édition, qui attend plus de 4000 exposants, les responsables soulignent l’opérationnalisation du e-SIAO qui permet la réservation, le paiement et l’attribution des stands en ligne ainsi que des billets et badges d’entrée ; la réalisation d’« Ateliers thématiques » en vue d’une meilleure vulgarisation des métiers de l’artisanat au niveau du village artisanal de Ouagadougou (VAO).

Ouagadougou se félicite également de la création d’un espace nommé « Village du pays invité d’honneur ». Cet espace est dédié au pays invité d’honneur lui permettant d’exposer sa culture (musique, tourisme, histoire, géographie, etc.) ; ainsi que de la réhabilitation des infrastructures et de la climatisation de tous les pavillons.