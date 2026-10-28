18e édition du SIAO : Le Burkina  projette la valorisation des produits  locaux

18e édition du SIAO : Le Burkina  projette la valorisation des produits  locaux

La capitale du Burkina Faso, se prépare pour accueillir la 18e édition du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO), prévue du 30 octobre au 8 novembre 2026, lors de laquelle les professionnels burkinabè entendent valoriser les ressources locales.

Placé sous le haut patronage du Président, Ibrahim Traoré, cette grand-messe de la créativité africaine se déroulera sous le thème : « Artisanat africain et industrialisation : quelle synergie pour une meilleure organisation et valorisation des produits locaux et du patrimoine culturel».

Selon le Ministre Burkinabè de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Gnaniodem Poda, qui a effectué une visite de terrain ce mardi 27 octobre, en compagnie de membres du Comité National d’Organisation (CNO), « le dispositif est prêt à 90% ; les stands sont dressés et les artisans arrivent progressivement avec leurs produits».

Des pavillons sont rénovés, des stands entièrement climatisés, des stands installés à l’air libre au village artisanal, un stand de la Confédération des Etats du Sahel (AES) dressé et une billetterie en ligne (avec le e-SIAO) bien fonctionnelle, a, entre autres, ajouté le ministre.

Parmi les innovations de cette 18e édition, qui attend plus de 4000 exposants, les responsables soulignent l’opérationnalisation du e-SIAO qui permet la réservation, le paiement et l’attribution des stands en ligne ainsi que des billets et badges d’entrée ; la réalisation d’« Ateliers thématiques » en vue d’une meilleure vulgarisation des métiers de l’artisanat au niveau du village artisanal de Ouagadougou (VAO).

Ouagadougou se félicite également de la création d’un espace nommé « Village du pays invité d’honneur ». Cet espace est dédié au pays invité d’honneur lui permettant d’exposer sa culture (musique, tourisme, histoire, géographie, etc.) ; ainsi que de la réhabilitation des infrastructures et de la climatisation de tous les pavillons.

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