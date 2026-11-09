Le ministre délégué auprès de la Cheffe du Gouvernement marocain, chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi, a reçu, sur hautes instructions royales, ce lundi 9 novembre à Rabat, le Directeur Général du ministère israélien de la défense, Amir Baram qui effectue une visite de travail au Maroc à la tête d’une importante délégation de son pays.

À cette occasion, les deux responsables se sont félicités des niveaux de coopération réalisés dans le domaine de la défense et qui bénéficie d’une base juridique couvrant les domaines de la protection des informations et matériels militaires classifiés, la cyber-sécurité, les échanges d’expériences et d’expertises ainsi que la formation du personnel.

Ils ont également mis en avant les avancées accomplies dans le partenariat en matière d’acquisition d’équipements et de technologies militaires, ainsi que dans l’industrie de défense. Ils ont exploré à la même occasion, les moyens de renforcer leur collaboration, notamment à travers la mise en place d’une base industrielle de défense et le développement de la cyber-sécurité.

Dans la même journée, et sur hautes instructions du Roi, Chef suprême et Chef d’état-major général des FAR, le général de corps d’armée, Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, a reçu Amir Baram au siège de l’état-major général des FAR à Rabat, indique un communiqué conjoint de l’administration de la défense nationale et de l’état-major général des FAR.

Lors de cette rencontre, les deux responsables ont mis en avant la dynamique positive de la coopération militaire bilatérale dans les domaines du développement des capacités, des échanges d’expériences et de la formation technique.

les deux parties ont réaffirmé à la même occasion, leur volonté commune de renforcer cette coopération à travers la mise en œuvre des plans d’action établis par la Commission militaire conjointe, qui constitue un mécanisme d’échange et de coordination et d’exploration de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines militaire et de la Défense.