Les Lions de l’Atlas se sont adjugés leur première Coupe arabe de beach soccer, en battant la Mauritanie par 6-5 lors d’une finale ardemment disputée à Port-Saïd (Nord-est de l’Egypte).

Menée 4-2, l’équipe marocaine a réussi un retournement de situation spectaculaire pour s’imposer sur le score final de 6-5 au terme d’un match palpitant, décrochant ainsi le trophée arabe tant convoité. Cet exploit a été obtenu grâce à la performance exceptionnelle d’Idriss Ghannam, qui a signé un triplé sur les six buts engrangés par la sélection marocaine.

En s’imposant lors de cette cinquième édition du tournoi, le Maroc rejoint le palmarès de la Coupe aux côtés de l’Égypte, deux fois championne, ainsi que de la Libye et de l’Arabie saoudite, titrées une fois chacune.

Le parcours des Marocains a été exemplaire, avec cinq victoires consécutives. En phase de groupes, ils ont battu le Liban par 7 à 4, la Libye (7-1) et Oman (4-2 aux tirs au but).

En demi-finale, la sélection nationale a pris le dessus sur l’Égypte, pays hôte sur le score de 3-2, avant de s’imposer en finale face à la sélection mauritanienne par 6-5.