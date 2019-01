La Bourse du Ghana a levé 400 millions $ en 2018

La Bourse du Ghana (GSE) a fait une belle performance durant l’année écoulée, a indiqué son directeur général, Kofi Yamoah, précisant que la GSE a levé en 2018, un total de 2 milliards de Cédis ghanéens, soit 400 millions de dollars américains.

La bourse ghanéenne a aussi suscité l’intérêt des entreprises avec l’émission de titres à revenu fixe et une multitude d’opérations d’entreprise, notamment des émissions de droits et de bonus par des banques cotées en bourse visant à satisfaire la nouvelle exigence de capital de la Banque centrale.

La GSE doit cette performance à l’inscription de deux nouvelles sociétés qui lui a permis de collecter 233 millions USD, dont MTN Ghana (228 millions) et Digicut (5,6 millions), informe la place boursière. Les 167 millions restants sont complétés par l’émission d’actions supplémentaires de neuf autres sociétés, parmi lesquelles Access Bank, Société Générale, Republic Bank et Standard Chartered Bank, a précisé M. Yamoah.

Aussi, avec une croissance négative de -0,29%, l’indice GSE composite est resté stable en 2018, poursuit la même source qui ajoute qu’au même moment, l’indice financier a respectivement perdu, en 2017, 6,79%, contre 52,73% et 49,51% précédemment.

« Les indices composite et financier avaient sous-performé en raison des taux d’intérêt élevés, de la vigueur du dollar américain par rapport au cedi, de l’accent mis sur les recapitalisations et du nettoyage du secteur bancaire par la banque centrale, Bank of Ghana (BoG), et des résultats mitigés les principaux titres qui régissent l’indice composite GSE », a reconnu le DG de la GSE.

Pour le compte de l’année 2019, la GSE compte introduire des activités de prêt et d’emprunt de titres, déployer une application mobile pour le négoce secondaire de titres cotés et améliorer la conformité du marché par les courtiers et les émetteurs grâce à l’utilisation de la technologie.