Sénégal : La filiale de l’AFD Proparco ouvrira bientôt un nouveau bureau à Dakar

La filiale de l’Agence française de développement (AFD) Proparco dédiée au financement et à l’accompagnement du secteur privé a annoncé l’ouverture prochaine d’un bureau à Dakar, qui deviendra le deuxième plus grand bureau de Proparco en Afrique de l’Ouest, derrière celui d’Abidjan.

«L’initiative mobilisera 2,5 milliards d’euros pour le financement des PME d’ici à 2022, dont 1 milliard en fonds propres et 1,5 milliard sous forme d’accès au crédit», a détaillé le ministre français de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, devant son homologue sénégalais, Amadou Bâ, réunis à l’occasion du lancement de l’initiative « Choose Africa ».

L’initiative française vient concrétiser l’annonce faite par le président Emmanuel Macron en novembre 2017 à Ouagadougou, visant à favoriser le développement des petites et moyennes entreprises (PME) africaines.