Sénégal : Partage d’expériences des points focaux développement durable de l’OIF

La 3ème rencontre annuelle des points focaux Développement durable de la Francophonie dédiée, en autre, au partage d’expériences en prélude au Forum Politique de Haut Niveau de l’ONU consacré aux Objectifs de Développement Durable (ODD), a débuté mardi à Dakar au Sénégal.

Cette rencontre de deux jours est organisée par l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) qui accompagne les États et Gouvernements membres à intégrer les Objectifs de Développement Durables (ODD) du Programme 2030 des Nations Unies dans leurs politiques et stratégies aux niveaux régional, national et local.

« A Dakar, les points focaux développement durable de la Francophonie vont partager leurs expériences des 4 dernières années en matière d’opérationnalisation des ODD du Programme 2030 de l’ONU dans leurs pays respectifs », a expliqué Amadou Lamine Guissé, Secrétaire général du ministère sénégalais de l’Environnement et du Développement durable (MEDD) dans son discours d’ouverture des travaux.

Il a indiqué que les participants vont aussi analyser et amender la synthèse de l’appel à contribution sur le bilan de la participation des pays francophones aux sessions du Forum Politique de haut Niveau pour formuler des recommandations au titre de la contribution francophone au prochain cycle de cette instance onusienne dans la mise en œuvre des ODD.

«La rencontre de Dakar doit permettre de recueillir des observations et commentaires des Points focaux développement durable pour améliorer l’édition 2019 du Rapport DD de la Secrétaire Générale de la Francophonie. Ils doivent aussi partager la capitalisation de la démarche méthodologique pour la rédaction des prochaines éditions du Rapport Développement durable de la Secrétaire Générale de la Francophonie », a poursuivi Amadou Lamine Guissé.

Depuis 2017, se tient une rencontre annuelle des points focaux développement durables pour partager leurs expériences d’opérationnalisation des ODD et de participation aux sessions du Forum Politique de haut niveau.

En 2018, l’IFDD a également produit le premier rapport de la Secrétaire Générale de la Francophonie sur les bonnes pratiques de développement durable dans l’espace francophone pour lequel la contribution de ces points focaux des pays membres a été déterminante.