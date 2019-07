CAN 2019 : Tops et flops des phases de poule

Les derniers matchs de la phase des poules de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN-2019, ont été joués ce mardi, et les affiches pour les huitièmes de finale sont désormais connues. Un premier tour de la compétition qui a livré son lot de surprises.

Le top de ces phases de poule est sans doute à l’actif de Madagascar. Pour sa première participation à une phase finale de la CAN, la grande île s’adjuge la première place dans son groupe B, devant le Nigeria.

Exploit également pour les Ecureuils du Bénin, qui disputent leur 4ème CAN. Avec trois matchs nuls et 3 points, Stéphane Sességnon et ses coéquipiers font partie des meilleures troisièmes places, et joueront leur première huitième de finale d’une CAN face au Maroc.

Cette alternative de meilleure troisième place sauve également la République démocratique du Congo (RDC), l’Afrique du Sud et la Guinée, troisièmes de leurs groupes avec respectivement 3 et 4 points et des différences de buts favorables.

Pour le reste, les favoris ont tous répondu présent pour les huitièmes de finale. Le Maroc jouera le Bénin, Sénégal affrontera l’Ouganda et la RDC en découdra avec Madagascar.

Les chocs de ce second tour seront sans doute les rencontre entre le Nigeria et le Cameroun, le Ghana et la Tunisie, ou encore le Mali et la Côte d’Ivoire.

Le pays organisateur aura également fort à faire face à l’Afrique du Sud, au moment où l’Algérie tentera de confirmer son statut de favori contre la Guinée.