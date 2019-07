Réflexion en Côte d’Ivoire sur le développement des secteurs pétrolier et énergétique

Des acteurs impliqués dans les secteurs pétrolier et énergétique en Côte d’Ivoire, tiennent les 15 et 16 juillet à Yamoussoukro, leur séminaire «Pétrole et Energie 2019» sous le thème : «Etat des lieux et perspectives des secteurs pétrole et énergie».

Pour ce petit pays producteur de pétrole, l’objectif est de faire des secteurs pétrolier et énergétique un des piliers du développement économique et une source de création d’emplois pour la jeunesse.

Le séminaire se déroule sous la forme d’ateliers portant sur des sujets majeurs et d’actualité desdits secteurs d’activité, a fait savoir le directeur du suivi et de la réglementation des hydrocarbures, Danho Patrick Martial.

Il a cité, entre autres, l’exploration du bassin sédimentaire ivoirien, la production optimale des gisements pétroliers et gaziers et l’approvisionnement du marché national en produits pétroliers.

S’agissant du secteur de l’énergie, les participants débattront des thématiques : «Quelle politique de gestion des activités de transport et de dispatching de l’énergie dans le cadre du marché régional de l’énergie ?» et «quels sont les leviers pour demeurer un acteur clé du marché régional de l’Energie ?».

Ce séminaire sera clôturé par l’adoption de recommandations pragmatiques et novatrices, portant sur les difficultés, enjeux ou défis de ces deux secteurs. Ces recommandations seront déclinées en plans d’action sur le court terme (2019-2020) et les moyen et long termes (2021-2030) avec des indications claires des responsables de la mise en œuvre de ces actions, a indiqué le ministre du pétrole, de l’énergie et des énergies Renouvelables, Abdourahmane Cissé.

«Ces plans constitueront la feuille de route de développement des secteurs pétrole et énergie de Côte d’Ivoire jusqu’à l’horizon 2030», a précisé le ministre.