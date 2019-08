L’ICC annonce «un accord pour augmenter les prix» du Cacao

Le directeur exécutif de l’Organisation internationale du cacao (ICCO), Michel Arrion, a annoncé jeudi à Abidjan, qu’«il y a un accord pour augmenter les prix (du cacao)» au niveau des pays producteurs, à l’issue d’une audience avec le président ivoirien Alassane Ouattara.

«Il y a un accord pour augmenter les prix au niveau des pays de production en prenant en compte le différentiel de revenu pour des conditions de vie descentes pour les producteurs», a souligné Michel Arrion.

La Côte d’Ivoire et le Ghana qui revendiquent 65% de la production mondiale de cacao, ont décidé les 11 et 12 juin dernier à Accra, de ne pas céder leur cacao en dessous de 2600 dollars (1,5 million Fcfa) la tonne et ils ont levé mi-juillet la suspension des ventes de la récolte 2020-2021.

La démarche des deux pays, en vue d’un prix rémunérateur aux paysans est «cohérente» avec les priorités de l’ICCO et «va dans le très bon chemin aussi pour les autres producteurs», a indiqué M. Arrion.

Les deux pays ont institué une garantie de 400 dollars US qui devrait permettre de stabiliser les cours sur le marché en vue d’un prix rémunérateur aux paysans. La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao avec près de 2 millions de tonnes par an, a fixé à 750 Fcfa le Kg du cacao.

Pour la prochaine campagne qui s’ouvre le 1er octobre 2019, M. Ouattara a annoncé une augmentation du prix du cacao, souhaitant qu’on revienne à 1.000 Fcfa le Kg, tout en promettant relever régulièrement le prix aux producteurs.