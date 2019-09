Le Maroc interdit la vente de médicaments cancérogènes

Les médicaments contenant de la ranitidine, un ingrédient actif, ne seront plus commercialisés au Maroc, où la Direction des médicaments et de la pharmacie du ministère marocain de la Santé, a ordonné ce mercredi, le retrait de ces produits du marché local.

Sont concernés par cette interdiction, les produits comme Acidac, Pep, Rani, Azantac, Ranimat, Efitac, Ranitil, Zantac et Normacide, souvent utilisés pour bloquer la production d’acide gastrique en cas de brûlures d’estomac, d’ulcères gastriques ou de reflux gastro-œsophagiens (RGO).

L’autorité marocaine fonde sa décision sur les rapports de plusieurs agences pharmaceutiques étrangères telles que la US Food and Drug Administration (FDA) et l’Agence européenne des médicaments (EMA) qui ont révélé que le composant ranitidine avait des «effets hautement cancérigènes», et que ces médicaments contenaient «des impuretés NDMA de la N-Nitrosodiméthylamine à faibles doses ». L’EMA classe la NDMA comme «cancérogène probable», sur la base d’études menées sur des animaux.

La Direction des médicaments au Maroc a indiqué qu’elle va continuer les enquêtes nécessaires sur les médicaments contenant de la ranitidine, afin de «s’assurer de leur conformité aux normes internationales établies par le Laboratoire national de contrôle des médicaments, accrédité par l’Organisation mondiale de la santé et par la Direction européenne de la qualité des médicaments et des soins de santé (DEQM)».

Les médicaments à base de ranitidine sont disponibles en vente libre et sur ordonnance, mais ils peuvent être remplacés par d’autres traitements, selon les indications données par les médecins ou les pharmaciens.