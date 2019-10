Le Roi Mohammed VI gracie la journaliste Hajar Raissouni

Au Maroc, le roi Mohammed VI a gracié mercredi la journaliste Hajar Raissouni ainsi que son fiancé et les membres de l’équipe médicale qui avaient été condamnés, fin septembre dernier, à des peines de prison pour avortement illégal et rapport sexuel hors mariage.

Dans un communiqué, le ministère marocain de la justice explique que « cette grâce Royale s’inscrit dans le cadre de la compassion et la clémence reconnues au Souverain et du souci de SM le Roi de préserver l’avenir des deux fiancés qui comptaient fonder une famille conformément aux préceptes religieux et à la loi, malgré l’erreur qu’ils auraient commise et qui a conduit à cette poursuite judiciaire ».

Dans cette affaire qui avait fait grand bruit, Hajar Raissouni a été condamnée le 30 septembre à un an de prison ferme pour « avortement illégal » et « relations sexuelles hors mariage ». Son fiancé, Amine Rifaat, avait écopé de la même peine, alors que le gynécologue a été condamné à 2 ans de prison ferme.

Quant au réanimateur, également poursuivi pour complicité d’avortement, il a été condamné à un an de prison avec sursis, alors que la secrétaire a écopé de 8 mois de prison avec sursis.