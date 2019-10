La CEMAC élabore sa stratégie d’inclusion financière

Quel est l’état de l’inclusion financière dans les pays membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ? C’est la question à laquelle va répondre une étude que va commanditer la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC).

Une fois le diagnostic en main, la BEAC va s’atteler à élaborer sa stratégie régionale d’inclusion financière. Cette stratégie, a-t-on appris sera assortie d’un dispositif de suivi et de promotion de l’accès aux services financiers dans les pays d’Afrique centrale.

Pour réaliser son projet, la banque centrale compte recourir à des consultants qui auront pour mission, selon le cahier de charge de l’appel d’offre, d’établir le diagnostic des stratégies et initiatives nationales en matière d’inclusion financière qui sera sanctionné par un rapport retraçant pour chaque pays de la CEMAC, les mesures engagées ou envisagées, leur degré de réalisation. Sur le terrain, les consultants doivent s’entretenir avec les acteurs impliqués.

L’étude doit prendre en compte les contraintes rencontrées afin de proposer dans le rapport un dispositif institutionnel de supervision et de mise en œuvre de la stratégie régionale d’inclusion financière basé sur une architecture organisationnelle optimale.

Les consultants doivent aussi élaborer et finaliser le document-cadre de politique et stratégie régionale d’inclusion financière dans la CEMAC et accompagner à la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation du plan d’actions, à travers le développement d’outils appropriés de mesure des performances vers l’atteinte des objectifs.

Enfin, ils doivent assister la BEAC dans la conception et la validation du dispositif de collecte, de traitement et de diffusion des indicateurs d’inclusion financière et l’établissement d’un dispositif d’enquête annuelle sur l’accès et l’utilisation des services financiers auprès des consommateurs des services financiers.

Cette enquête va démarrer dans le mois de décembre prochain pour aboutir 18 mois plus tard, à la stratégie régionale d’inclusion financière et l’institution d’un dispositif de suivi et de promotion de l’accès aux services financiers dans la CEMAC».