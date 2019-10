Maroc : Le Casablanca Hôtel primé en tant que «Luxury Palace Hotel» au Maroc

Un établissement hôtelier situé dans la capitale économique marocaine, le Casablanca Hôtel, a été primé récemment par «World luxury travel awards», en tant que «Luxury Palace Hotel» au Maroc, à l’occasion de sa cérémonie annuelle qui a eu lieu à Rovaniemi en Finlande.

Le World Luxury Travel Awards récompense chaque année les établissements hôteliers, à travers le monde, qui se distinguent par leur niveau de service et d’excellence.

Le Casablanca Hotel a remporté également le prix du «Meilleur hôtel d’affaires en Afrique» avec les prestigieux grands prix, Villégiatures 2019, à Paris au Château de Ferrières. Les Villégiatures Awards couronnent les plus beaux hôtels d’Europe, d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie, par le biais d’un jury constitué de 22 journalistes issus de 15 nationalités.

Le Directeur général de l’établissement hôtelier marocain, Amine El Moumni, a salué ce couronnement qui, selon lui, est un encouragement à toutes ses équipes qui œuvrent sans relâche et avec passion à la satisfaction d’une clientèle nationale et internationale d’affaires et de loisirs exigeante.

Ouvert en 2016, le Casablanca Hotel a déjà, à son actif, plusieurs récompenses.