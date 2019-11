Facebook démantèle une opération de «désinformation» russe en Afrique

Facebook a annoncé avoir démantelé une opération de désinformation dans plusieurs pays d’Afrique, une opération menée à partir de la Russie par le réseau d’un proche du président russe Vladimir Poutine.

Les comptes, pages et groupes concernés, présents sur Facebook mais aussi sur Instagram, étaient liés «à des entités associées» à un proche du président Russe, Evguéni Prigojine, déjà accusé d’avoir animé la campagne anti-Clinton et pro-Trump aux Etats-Unis en 2016 depuis l’Agence de recherche sur l’internet (Internet Research Agency), basée à Saint-Pétersbourg.

L’annonce de la suppression de ces comptes liés au pouvoir à Moscou intervient quelques jours seulement après un sommet Russie-Afrique organisé à Sotchi.

Outre la Côte d’Ivoire, la RDC, la Centrafrique ou le Cameroun, Madagascar, le Mozambique, le Soudan et la Libye étaient également visés par les opérations russes, a précisé le réseau social, qui a agi après avoir été alerté par le média américain ‘Daily Beast’ et le Cyber Policy Center de l’université californienne de Stanford.

Au total, Facebook a éliminé 35 comptes sur son réseau, 53 pages, sept groupes et cinq comptes Instagram.

Cette opération «semble s’être appuyée sur des sous-traitants de langue maternelle du pays concerné et/ou originaires de la région. Une méthode de dissimulation qui rend plus difficile de savoir d’où viennent ces campagnes de désinformation», souligne le Cyber Policy Center.

Les contenus, qui étaient adaptés à chaque pays, se concentraient sur des informations internationales et locales, y compris des thèmes comme la politique de Moscou sur le continent africain, mais aussi les élections à Madagascar et au Mozambique ou encore des critiques de la politique des Etats-Unis et de la France dans la région, a précisé Facebook.

Les opérateurs ont utilisé Facebook ou Instagram mais étaient aussi actifs sur Twitter, dans des groupes sur WhatsApp (messagerie appartenant aussi à facebook), et sur Telegram (messagerie cryptée).

Les opérateurs ont aussi dépensé 77.000 dollars en publicités sur Facebook (payées en dollar), entre avril 2018 et octobre 2019.