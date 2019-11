La conférence du G20 sur l’initiative «Compact with Africa» plaide pour davantage d’investisseurs en Afrique

Une dizaine de chef d’Etat étaient réunis à Berlin à une conférence chargée de faire le point sur l’initiative « Compact with Africa » lancée par l’Allemagne dans le cadre du G20 dans le but de promouvoir les réformes des pays participants pour les rendre plus attractifs pour des investisseurs et développer leurs économies.

Cette rencontre qui a réuni les pays membres du compact, (Bénin, Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, Ghana, Guinée, Maroc, Rwanda, Sénégal, Togo et Tunisie) a été marquée par la présentation de projets phares de sociétés allemandes en Afrique, suivie de commentaires de chefs d’Etat qui bénéficient de ces projets qui constituent des modèles de réussite des investissements allemands en Afrique.

«L’Afrique offre plus de chances que de risques, mais il reste beaucoup à faire», a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel, à l’ouverture des travaux.

Cette rencontre a été l’occasion de faire le point sur les avancées du programme du G20 « Compact with Africa » initié par Berlin il y a deux ans.

Il s’agit d’un programme lancé en juin 2017 à l’initiative de la Chancelière de l’Allemagne, Angela Merkel, avec pour objectif de promouvoir les investissements privés en Afrique, notamment dans le domaine des infrastructures.

Il s’agit surtout, au travers de ce programme, d’accroître l’attractivité de l’investissement privé grâce à une amélioration substantielle des cadres macroéconomique, commercial et financier.

Regroupant des pays africains, des organisations internationales et des partenaires bilatéraux du G20, le « Compact with Africa’» est conduit par des partenaires qui soutiennent des réformes ou coordonnent des programmes de réformes spécifiques à chaque pays en vue d’appuyer les mesures politiques correspondantes et de faire connaître les opportunités d’investissement aux investisseurs privés.