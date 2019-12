BMCE Bank Of Africa deviendra Bank of Africa dès le 1er janvier 2020

Le groupe bancaire marocain BMCE Bank Of Africa changera de dénomination au début du mois de janvier 2020 et s’appellera désormais «Bank of Africa», a annoncé le Président directeur général du groupe, Othmane Benjelloun.

Selon le PDG de BMCE Bank Of Africa, ce changement de dénomination a été décidé pour permettre au groupe bancaire d’être en phase avec son ambition de construire un groupe de bancassurance de référence dans le continent africain et d’en couvrir les 54 pays.

Initialement annoncée pour septembre 2019, puis reportée au 19 décembre, cette décision vient d’être confirmée par Benjelloun, et deviendra effective dès le 1er janvier 2020.

Pour rappel, en Avril dernier, Othmane Benjelloun avait déjà évoqué le changement de la raison sociale de BMCE Bank of Africa, qui va devenir Bank of Africa, précisant que l’identité visuelle du groupe, dont le logo, est également concernée par ce changement.

«Ce changement de nom s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement du Groupe en Afrique, un continent qui offre d’énormes opportunités de création de valeur dans divers domaines liés à la banque, à l’assurance et au secteur financier», avait affirmé Benjelloun lors de la présentation des résultats annuels 2018 de BMCE Bank of Africa.

«L’Afrique est notre présent et notre avenir», avait-il souligné, rappelant que ce n’est pas anodin qu’en 2015 le Groupe ait décidé d’accoler le suffixe «Of Africa» à sa marque BMCE Bank.