Le Maroc veut faire du tourisme un des piliers du développement durable

La 8ème édition du Forum international du tourisme solidaire (FITS) s’ouvre ce samedi 25 janvier 2020 à Ouarzazate au sud du Maroc, avec la participation de plus de 500 délégués représentant une trentaine de pays.

Ainsi du 25 au 30 janvier, il sera question de discuter autour du thème «Résilience climatique, développement durable et tourisme solidaire dans les oasis du monde : un tourisme sobre pour un développement durable».

Le FITS 2020 a pris la décision« de renforcer le plaidoyer en faveur de la sauvegarde des oasis dans le monde, de développer un modèle touristique sobre vecteur d’un développement local durable, de favoriser les rencontres et les échanges entre les partenaires concernés, d’affermir les réseaux nationaux et internationaux correspondants et de contribuer à la formulation, puis à la réalisation de plans d’action concertés», indique le comité d’organisation, dans un communiqué.

Cette édition du FITS, qui réunira plus de 500 participants agissant dans les domaines associatif, touristique, économique, environnemental et médiatique, compte aussi profiter de la présence des délégués pour faire la promotion de la destination touristique Ouarzazate.

D’après la même source, Ouarzazate sera mise en avant avec un patrimoine culturel et architectural très riche, qui se démarque par ses oasis, ses Ksour et ses Casbahs, et qui joue un rôle primordial dans le renforcement de l’attractivité touristique locale et régionale.

Lors des travaux, il sera présenté quelques modèles de gestion intégrée et durable d’oasis dans les provinces d’Ouarzazate et de Smara. «Les problématiques inhérentes à l’exploitation des espaces oasiens devront de ce fait, faire l’objet d’une approche concertée et inclusive, visant à arrêter une stratégie capable de garantir la préservation des espaces en question et d’en développer les potentialités», ajoute le communiqué.

FITS 2020 sera marqué par une foire d’exposition des produits de l’artisanat, du terroir et de la biodiversité à la place du 3 mars de la ville de Ouarzazate, une exposition de photos des oasis du monde au Palais des congrès, des soirées culturelles à la casbah de Taourirt et à la place El Mouahidine, ainsi que des projections en plein air de films sur le tourisme durable et une visite guidée des participants à la station solaire Noor.