L’Afrique discute à Rabat des défis et contraintes de la gestion des établissements pénitentiaires

« Vers une vision commune pour renforcer la coopération Sud-Sud et confronter les défis et contraintes de la gestion des établissements pénitentiaires », est le thème central du Forum africain des administrations pénitentiaires et de réinsertion qui se tient les 30 et 31 janvier à Rabat, au Maroc.

Ce forum qui rassemble les délégations de 36 pays du continent, vise à apporter l’éclairage nécessaire sur l’évolution de la gestion pénitentiaire au Maroc et, surtout, de mettre son expérience à disposition des autres pays du continent africain.

Ce Forum, le premier du genre en Afrique, se fixe trois principaux objectifs. D’abord, exposer l’expérience marocaine dans la gestion des affaires pénitentiaires sur les plans de la Sécurité et de la Réinsertion, ensuite unifier la gestion des défis sécuritaires communs aux pays africains et, enfin, promouvoir la modernisation de la gouvernance pénitentiaire à l’échelle continentale.

Les participants débattent autour de trois axes dont le premier posera la question fondamentale de savoir « Quelle approche participative efficace pour préparer les détenus à la réinsertion ?’’.

Le second axe est relatif à la « Présentation des expériences en matière de gestion sécuritaire et gestion des détenus extrémistes violents dans les établissements pénitentiaires » et le troisième et dernier axe porte sur la « Modernisation de l’administration pénitentiaire et l’efficacité de l’élément humain ».

En marge du Forum, il est prévu des visites de sites institutionnels notamment le Centre de formation des cadres et la prison locale de Tiflet-2.

Selon le comité d’organisation, ce 1er Forum africain des administrations pénitentiaires et de réinsertion est une nouvelle initiative du Royaume visant le développement et le renforcement de la coopération Sud-Sud, en particulier au niveau africain.