BRVM-UEOMA : Vers la création en Côte d’Ivoire d’une bourse des matières premières agricoles

La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), le marché financier commun aux huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et l’Autorité de régulation du système de récépissés d’entreposage (ARRE) ont signé mercredi à Abidjan, un mémorandum d’accord de coopération pour accélérer la création d’une bourse des matières premières agricoles (BMPA) en Côte d’Ivoire.

Edoh Kossi Amenounve, le directeur général de la BRVM a déclaré que cet accord a pour objectif l’identification, l’évaluation et l’exploitation des synergies et de la complémentarité entre les acteurs de la bourse des matières premières agricoles.

Selon le directeur de la BRVM, l’objectif de doter la Côte d’Ivoire d’une bourse des matières premières agricoles ne peut être atteint sans un système de récépissé d’entreposage «solide et fiable» qui inspire confiance aux investisseurs.

«Sans récépissé d’entreposage il n’y a pas de bourse des matières premières. Ce sont des récépissés qui ouvrent la voie à des négociations permettant le financement de l’agriculture dans le pays », a fait savoir M. Amenounve déplorant que la Côte d’Ivoire enregistre 40% de pertes post-récoltes.

« Les pays émergents ont une bourse des matières premières agricoles et je pense que la Côte d’Ivoire est sur cette voie », a-t-il souligné.

De son côté le directeur général de l’ARRE, Justin Koffi a affirmé que cet accord entre son institution et la BRVM portera sur l’identification des actions pour un démarrage effectif de la BMPA, le développement du système de récépissés d’entreposage et la mise à disposition de récépissés viables et sécurisés dans les différentes filières agricoles, la mise en place d’une plateforme de marché organisée autour du système de récépissés d’entreposage et de la BMPA et enfin la négociation des récépissés d’entreposage sur la bourse des matières premières agricoles.

La bourse des matières premières agricoles dont la création est prévue pour cette année 2020, est une plateforme boursière sur laquelle vendeurs et acheteurs transigeront sur les matières premières agricoles. Elle démarrera avec trois spéculations à savoir le cola, le maïs et l’anacarde.