Somalie : Pétrole Shell et Exxon Mobil

Le ministère somalien du Pétrole Abdirashid Mohamed Ahmed a annoncé la signature d’un accord avec une coentreprise composée de Shell et Exxon Mobil pour explorer et développer les réserves potentielles de pétrole et de gaz en offshore.

« Je suis ravi que nous ayons convenu d’une première feuille de route avec la coentreprise Shell/Exxon. Cela nous rassure dans notre capacité à explorer davantage tout potentiel en hydrocarbures offshore », a déclaré Abdirashid Mohamed Ahmed dans un communiqué.

Cette opération marque un tournant important dans les efforts du pays visant à faire jouer aux hydrocarbures un rôle clé dans l’économie pour les prochaines années.

Le pays, encouragé par les nouveaux développements de projets pétroliers dans les autres pays d’Afrique de l’Est, a récemment adopté un code pétrolier pour promouvoir les investissements dans l’amont.

D’après les récentes études sismiques, il pourrait y avoir d’importantes réserves de pétrole et de gaz en mer.