Maroc : « cohésion et solidarité du Maroc » durant la pandémie Coronavirus selon Byline Times

Dans un article intitulé : « La cohésion et la solidarité du Maroc est une leçon pour nous tous », Jonathan Fenton, auteur de l’article, souligne les différents aspects de solidarité manifestés par les différentes couches de la société marocaine en cette période de crise.

Le Royaume du Maroc a pris des décisions claires et rapides sous les hautes directives du Roi Mohammed VI afin de juguler la pandémie, en fermant les frontières terrestre, maritime et aérien, puis le confinement, note l’article qui cite également des témoignages de Marocains mettant en exergue les décisions clairvoyantes de SM le Roi et l’adhésion de la population.