Covid-19: Mohammed VI « le Roi Initiateur » prône une réponse africaine solidaire et concertée

L’initiative du Roi Mohammed VI consistant à apporter une réponse africaine solidaire et concertée contre le COVID-19, s’inscrit en droite ligne des valeurs culturelles et spirituelles que le Maroc et d’autres pays africains ont en partage, estime le professeur de sociologie Mustapha Merizak, pour qui ces valeurs plongent leurs racines dans l’histoire commune, la constance des échanges humains et la défense des causes justes.

Après avoir pris des décisions citoyennes proactives et urgentes pour assurer la protection des Marocains contre le Covid-19, le Souverain marocain a proposé aux présidents sénégalais, Macky Sall, et ivoirien Alassane Ouattara, le lancement d’une initiative de Chefs d’Etat africains visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner les pays africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie.

Pour le Maroc, cette initiative traduit la fierté de son appartenance africaine, sa disposition constante à servir les africaines et les africains et à donner un sens à la coopération sud-sud afin de faire face aux conséquences sanitaires, économiques et sociales de la pandémie, explique Mustapha Merizak dans une chronique intitulée « Le Roi initiateur ».

Il s’agit d’une initiative dont la pertinence est confirmée par les faits, au moment où l’OMS a mis en garde les gouvernements africains, les appelant à adopter des mesures sanitaires urgentes et à se préparer au « pire scénario ».

Mustapha Merizak souligne également que l’initiative du Roi Mohammed VI confirme la solidarité africaine effective défendue par le Maroc, et qui est illustrée par l’ouverture d’un hôpital de campagne à Bamako, dédié au traitement des Maliens atteints du Covid-19, dans le prolongement des services offerts par l’hôpital de campagne installé par le Maroc depuis 2013 dans la capitale malienne.